НКСС завершила перечисление денег на социальные выплаты за январь

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Национальная касса социального страхования завершила операции по перечислению денег на социальные выплаты за январь. Их общая сумма составила 2116 млн леев.

Как пишет ipn.md, были перечислены денежные средства на все виды пенсий, финансовую поддержку, помощь на погребение, пособия, единовременную поддержку, пособия семьям с детьми, пособия по беременности и родам, компенсации, пособия по временной нетрудоспособности, пособия по безработице, новые пенсии и на социальную помощь.

Согласно статистике НКСС, по состоянию на 1 января 2021 года число получателей пенсий составляло 686 251 человек, социальных пособий – 68 889 человек, пособий семьям с детьми – 114 868 человек и пособий по временной нетрудоспособности – 37 128 человек.

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