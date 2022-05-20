НКСС запускает информационную кампанию, посвящённую пенсиям

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Национальная касса социального страхования (НКСС) запускает информационную кампанию “Пенсии в Республике Молдова – будь в курсе!”. Сотрудники НКСС проведут встречи с органами местного публичного управления и широкой общественностью во всех районах страны, чтобы ознакомить их с условиями назначения и расчёта пенсий в РМ.

– Целью кампании является повышение транспарентности механизмов установления, расчёта, индексации и увеличения пенсий через активное информирование получателей пенсий, а также потенциальных пенсионеров, которые сегодня работают, платят взносы в фонды социального страхования и стремятся к достойной жизни в будущем, – говорится в сообщении ведомства.

В ходе информационной кампании среди граждан будут распространяться листовки, а также будут опубликованы тематические информационные материалы в местной прессе для активного информирования населения.

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