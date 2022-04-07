НКСС закупила для бенефициаров путёвки на санаторно-курортное лечение

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Более 1900 путёвок на санаторно-курортное лечение в санаториях страны были приобретены и распределены Национальной кассой социального страхования в первом квартале года.

Для учреждений, где есть первичные профсоюзные организации, путёвки были отправлены в Национальную конфедерацию профсоюзов Молдовы (НКПМ). В учреждениях, где нет первичных профсоюзных организаций, путёвки можно приобрести через территориальные кассы социального страхования. Более 1000 путевок было отправлено в НКПМ и ещё около 900 – в территориальные кассы, пишет ipn.md.

Бенефициары смогут отдохнуть в санаториях «Struguraș» (село Кочиеры, Дубоссарский район), «Bucuria sind» (Вадул-луй-Водэ), «Nufărul alb» (Кагул), «Codru» (село Хыржаука, Каларашский район), а также в санатории «Днестр» (Каменка).

Перечень учреждений, имеющих право на получение санаторно-курортных путёвок в 2022 году, и форма отчёта об использовании путёвок размещены на сайте НКСС.

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