НКСС заключила 14 соглашений в области социального обеспечения

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В целях соответствия европейским стандартам и нормам в области социального обеспечения Национальная касса социального страхования заключила 14 соглашений: с Болгарией, Португалией, Румынией, Люксембургом, Австрией, Эстонией, Чешской Республикой, Бельгией, Польшей, Венгрией, Литвой, Германией, Турцией и Беларусью.

Соглашения предусматривают начисление пенсий по европейскому принципу пропорциональности. И Республика Молдова, и вторая сторона рассчитывают и выплачивают пенсию только за страховые периоды на своей территории. Таким образом, социальное пособие устанавливается в соответствии с законодательством каждого государства и передаётся получателю на территории страны, где он проживает.

Так, на основании положений международных соглашений о социальном обеспечении НКСС установила 1 168 пенсий. 479 пенсий были переведены для граждан, проживающих в Германии, 303 – для граждан в Румынии, а 147 человек получают выплаты в Болгарии.

Кроме того, 539 социальных пособий были учреждены для граждан Молдовы, которые в настоящее время проживают в Республике Молдова, но работали на территории других стран на законных основаниях. Так, Германия перечисляет пенсии 202 получателям из Молдовы, Румыния – 106 получателям, Польша – 77 получателям, Чешская Республика – 67 получателям, а Португалия – 49 бенефициарам.

В настоящее время переговоры о подписании такого соглашения ведутся и с Российской Федерацией.

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