НКСС: заявки на пересмотр пенсий будут принимать и завтра

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Специалисты территориальных подразделений НКСС будет принимать заявки на пересмотр пенсий по возрасту и в субботу, 18 июля. Бенефициары смогут подать необходимые документы с 07:00 до 16:00.

Заявления принимаются от лиц, которым была назначена пенсия после 1 января 1999 года, но которые продолжили работать, набрав страховой стаж не менее 10 лет, пишет ipn.md. В указанные часы будут работать и сотрудники колл-центра, которые ответят на любой вопрос, связанный с назначением социальных выплат.

Согласно пресс-релизу НКСС, на данном этапе в территориальные кассы социального страхования поступило 12 540 заявок из 13 575 возможных. Больше всего их приняли из Кишинёва и Бельц.

Потенциальные получатели данной социальной выплаты, которым по различным причинам не удастся подать заявку на пересмотр пенсии по возрасту до конца июля, смогут воспользоваться этим правом в последующие месяцы. Согласно действующему законодательству, новые права на пенсию предоставляются с месяца, следующего за тем, в течение которого в территориальную кассу социального страхования были поданы заявление и необходимые документы.

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