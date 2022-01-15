НКСС выделила средства на пособия по беременности и родам и временной нетрудоспособности

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Национальная касса социального страхования профинансировала второй транш пособий по временной нетрудоспособности, на сумму 14,4 миллиона леев. Также были выделены необходимые средства на выплату пособий по беременности и родам – 53,1 миллиона леев.

Бенефициары могут получить деньги в банках или любом почтовом отделении, независимо от места жительства, пишет ipn.md.

Лица, у которых имеются вопросы по поводу социальных выплат, могут позвонить в колл-центр НКСС по номеру 022 257 777.

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