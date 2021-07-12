НКСС выделила средства для выплат пособий по временной нетрудоспособности

НКСС выделила средства для выплат пособий по временной нетрудоспособности

Национальная касса социального страхования сообщает, что был профинансирован первый транш этих пособий в размере 33,1 млн леев.

Согласно установленному графику бенефициары также могут получить пенсии, пособия, ежемесячные денежные компенсации, финансовую поддержку, пособие в случае смерти и т.д. На эти цели было выделено 1 млрд 473,6 млн леев, пишет moldpres.md.

Средства можно получить в банковских учреждениях или в любом почтовом отделении, независимо от места жительства.

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