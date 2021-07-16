НКСС выделила средства для пособий по беременности и родам

НКСС выделила средства для пособий по беременности и родам

Как сообщает Национальная касса социального страхования, профинансированы пособия по беременности и родам для застрахованных женщин и жён, находящихся на содержании застрахованных супругов. На выплату пособий по беременности и родам перечислено 62,9 миллиона леев.

Чтобы получить деньги, бенефициары должны обратиться в учреждение, в котором у них открыт банковский счёт. Если бенефициар не является держателем банковской карты, деньги можно получить в любом почтовом отделении, пишет ipn.md.

Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте НКСС, в разделе “Другие социальные выплаты”.

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