НКСС выделила средства для пособий по беременности и родам

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Национальная касса социального страхования профинансировала пособия по материнству застрахованным женщинам и жёнам, находящимся на иждивении у застрахованных супругов. В июле на эти цели было перечислено 60 млн леев. Пособие получат около 2000 человек.



Чтобы получить деньги через банк, бенефициары должны обратиться в учреждение, в котором у них был открыт счёт. Если бенефициар не является владельцем банковской карты, деньги можно получить в любом почтовом отделении, пишет ipn.md.

Пособие по беременности и родам назначается в полном объеме на 30-й неделе беременности, на срок 126 календарных дней, а при осложненных родах или рождении двух детей – 140 календарных дней. В случае многоплодной беременности пособие по беременности и родам назначается в течение 24 недель беременности на срок 182 календарных дня.

Граждане, у которых есть вопросы о финансировании социальных пособий, могут позвонить в колл-центр НКСС по телефону: 022 257 777.

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