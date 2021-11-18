НКСС выделила средства для пособий по беременности и родам

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Национальная касса социального страхования сообщает о переводе средств для пособий по беременности и родам для застрахованных женщин и жён, находящихся на содержании застрахованных супругов. На выплату пособий было перечислено 51,3 млн леев.

Также были выделены 55,8 млн леев на финансирование пенсий и социальных пособий, пишет ipn.md со ссылкой на ведомство.

Для получения денег бенефициарам необходимо обратиться в учреждение, в котором открыт их банковский счёт. Если получатель не является держателем банковской карты, то денежные средства можно получить в любом почтовом отделении.

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