НКСС выделила средства для получателей пособий по временной нетрудоспособности

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Национальная касса социального страхования сообщает, что был профинансирован первый транш этих пособий в размере 36,8 млн леев. Деньги можно получить в почтовых отделениях или в банковских учреждениях.

НКСС напоминает бенефициарам пособий по временной нетрудоспособности, что статус медицинских справок, которые всё ещё обрабатываются, можно проверить через сайт НКСС www.cnas.md. Пользователю нужно перейти в раздел “Статус медицинской справки” и ввести в соответствующее поле серию и номер сертификата, пишет ipn.md.

Таким образом, бенефициары могут узнать, на каком этапе находится рассмотрение справки, если решение о назначении пособия по временной нетрудоспособности утверждено или если пособие перечислено поставщику для выплаты.

До 6 марта были перечислены денежные средства для пенсий, финансовой поддержки, помощи на погребение, пособий, единовременной поддержки и компенсаций на общую сумму 1 327 млн леев.

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