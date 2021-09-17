НКСС выделила средства для получателей пособий по временной нетрудоспособности

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Национальная касса социального страхования сообщает о финансировании второго транша пособий по временной нетрудоспособности за сентябрь в размере 14,3 млн леев.

Кроме того, были перечислены средства на выплату пособий по беременности и родам застрахованным лицам и женщинам, находящимся на иждивении застрахованных супругов, на общую сумму 56,5 млн леев.

Бенефициары могут получить деньги в банковских или почтовых отделениях.

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