НКСС: В июле все выплаты были профинансированы согласно графику

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Второй транш пособий по временной нетрудоспособности, на сумму 30,8 миллионов леев, был профинансирован Национальной кассой социального страхования.

Таким образом, завершены операции по финансированию пособий социального страхования за текущий месяц. Общая сумма, перечисленная на все социальные выплаты за июль, составляет 2079,21 миллиона леев. Это все виды пенсий, финансовая поддержка, пособия по временной нетрудоспособности, пособия семьям с детьми, пособия по беременности и родам, компенсации, пособия по безработице, социальная помощь, пособия на погребение и т.д.

Чтобы получить деньги в банке, получатели должны обратиться в учреждение, в котором у них открыт счёт. Лица, которые не являются держателями банковской карты, могут получить деньги в любом почтовом отделении, независимо от места прописки.

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