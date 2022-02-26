НКСС составила график выплат пособий семьям с детьми

0

Национальная касса социального страхования составила график финансирования социальных пособий на март текущего года.

Выплаты пособий по беременности и родам, которые предоставляются на 30-й неделе беременности (в течение 126 календарных дней), запланированы на 16 марта. Финансирование единовременных пособий при рождении ребёнка, пособий по уходу за ребёнком до 2-х и 3-х лет, пособий по уходу за близнецами и отцовских пособий будет осуществляться 11 марта, пишет ipn.md.

Право на пособие по беременности и родам имеют застрахованные женщины и жёны, находящиеся на содержании застрахованных супругов, а также безработные, находившиеся на учёте в медико-санитарных учреждениях страны

Для консультаций по установлению, исчислению и выплате пособий семьям с детьми, пособий по материнству и по отцовству граждане могут обратиться в колл-центр НКСС по телефону: 0 22 257 777.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.