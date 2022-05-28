НКСС составила график выплат пособий за июнь

НКСС составила график выплат пособий за июнь

Национальная касса социального страхования составила график финансирования социальных пособий на июнь текущего года.

Выплаты единовременных пособий по материнству, по отцовству, по уходу за ребёнком до 2-х лет, пособий по воспитанию ребёнка до 3-х лет и пособий на содержание двоих или более детей запланированы на 10 июня, пишет ipn.md. 16 июня будут профинансированы пособия по материнству, предоставляемые застрахованным женщинам и гражданкам, находящимся на содержании застрахованных супругов.

Для получения дополнительной информации о выплатах пособий граждане могут позвонить в колл-центр НКСС по телефону: 022 257 777.

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