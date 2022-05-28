НКСС составила график выплат пособий за июнь

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Национальная касса социального страхования составила график финансирования социальных пособий на июнь текущего года.

Выплаты единовременных пособий по материнству, по отцовству, по уходу за ребёнком до 2-х лет, пособий по воспитанию ребёнка до 3-х лет и пособий на содержание двоих или более детей запланированы на 10 июня, пишет ipn.md. 16 июня будут профинансированы пособия по материнству, предоставляемые застрахованным женщинам и гражданкам, находящимся на содержании застрахованных супругов.

Для получения дополнительной информации о выплатах пособий граждане могут позвонить в колл-центр НКСС по телефону: 022 257 777.

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