НКСС профинансирует выплаты семьям с детьми до 11 июля

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Национальная касса социального страхования сообщает о запланированных на июль датах выплат социальных пособий, предназначенных для семей с детьми.

Так, до 11 июля будут профинансированы единовременные пособия по рождению ребёнка, пособия по уходу за ребёнком до 2 лет, пособия на воспитание ребёнка до 3 лет, пособия на близнецов и отцовские пособия. Выплаты пособий по беременности и родам застрахованным женщинам и женщинам, находящимся на содержании застрахованных супругов, осуществятся до 15 июля.

Для консультаций по вопросам выплаты пособий можно обращаться в информационный центр НКСС по телефону: 022 257 777.

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