НКСС профинансировала второй транш пособий по временной нетрудоспособности

НКСС профинансировала второй транш пособий по временной нетрудоспособности

Национальная касса социального страхования профинансировала второй транш пособий по временной нетрудоспособности.

Бенефициары смогут получить деньги после обработки платежей поставщиками в рамках Государственной службы электронных платежей (MPay). Список поставщиков платёжных услуг можно найти на сайте mpay.gov.md.

НКСС напоминает, что выплата пособий по временной нетрудоспособности, обусловленной общим заболеванием или несчастным случаем, не связанным с работой, оплачиваются из средств работодателя первые пять календарных дней временной нетрудоспособности, но не более 15 дней в общей сумме за один календарный год, передает ipn.md.

Начиная с шестого календарного дня временной нетрудоспособности, а в случае многочисленных периодов временной нетрудоспособности, начиная с первого дня истечения 15 суммарных дней, оплаченных из средств работодателя, пособие выплачивается из средств бюджета государственного социального страхования.

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