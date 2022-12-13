НКСС профинансировала социальные выплаты на 290,1 млн леев

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Национальная касса социального страхования профинансировала в понедельник ряд социальных пособий на сумму 290,1 млн леев в соответствии с установленным графиком.

Как уточнили в ведомстве, были профинансированы пособия семьям с детьми, пособия на воспитание детей застрахованных лиц, ежемесячное пособие на воспитание детей-близнецов до трех лет, а также пособия по отцовству.

Также уже доступны компенсации для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, пожизненные пособия и пособия по безработице, пишет moldpres.md.

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