НКСС профинансировала ряд социальных выплат

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Национальная касса социального страхования сообщает о выделении для социальных выплат 713,7 млн леев.

Были профинансированы единовременные пособия по рождению ребёнка, пособия по уходу за ребёнком в возрасте до двух лет для незастрахованных лиц, пособия по воспитанию ребёнка для застрахованных лиц, пособия по воспитанию близнецов и отцовские пособия.

Доступны и выплаты для работников с детьми в возрасте до 12 лет и детьми с ограниченными возможностями, которым предоставляются выходные дни в случае приостановки учебного процесса, а также пособия за технический простой в период пандемии COVID-19. Также профинансированы пенсии, социальные пособия, персональные и ежемесячные государственные пособия, пособия по безработице, социальная помощь и помощь в холодный сезон, а также пожизненные пособия спортсменам и тренерам, пишет ipn.md.

Бенефициары могут получить деньги в банке или любом почтовом отделении страны, независимо от места жительства.

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