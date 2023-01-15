НКСС профинансировала ряд социальных выплат

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Национальная касса социального страхования профинансировала ряд социальных выплат на сумму 582,2 млн леев в соответствии с установленным графиком.

Как уточнили в ведомстве, были профинансированы пенсии, пособия по временной нетрудоспособности, пособия по материнству и другие ежемесячные выплаты.

Держатели банковских карт могут получить деньги в банковских учреждениях, а остальные бенефициары – в любом почтовом отделении, независимо от места жительства. Лица, желающие узнать более подробную информацию о выплате социальных пособий, могут позвонить в колл-центр НКСС по телефону: 022 257 777.

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