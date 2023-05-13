НКСС профинансировала ряд социальных пособий за май

НКСС профинансировала ряд социальных пособий за май

Национальная касса социального страхования профинансировала ряд социальных пособий за текущий месяц на сумму 354,6 млн леев.

Владельцам банковских карт деньги выдаются в профильных учреждениях, а другим получателям – в любом почтовом отделении, независимо от места жительства.

Лица, желающие узнать более подробную информацию о назначении и выплате социальных пособий, могут позвонить в колл-центр НКСС по телефону: 022 257 777.

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