НКСС профинансировала ряд социальных пособий за май

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Национальная касса социального страхования профинансировала ряд социальных пособий за текущий месяц на сумму 354,6 млн леев.

Владельцам банковских карт деньги выдаются в профильных учреждениях, а другим получателям – в любом почтовом отделении, независимо от места жительства.

Лица, желающие узнать более подробную информацию о назначении и выплате социальных пособий, могут позвонить в колл-центр НКСС по телефону: 022 257 777.

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