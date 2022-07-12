НКСС профинансировала ряд социальных пособий за июль

НКСС профинансировала ряд социальных пособий за июль

Национальная касса социального страхования профинансировала ряд социальных пособий за июль на сумму более 325 млн. леев, передаёт IPN со ссылкой на пресс-службу НКСС.

Таким образом, согласно установленному графику, были выплачены: пособия по отцовству, пособия по материнству, ежемесячные пособия по уходу за ребёнком до достижения им возраста 2 лет, ежемесячные пособия по воспитанию ребенка для застрахованных лиц, ежемесячные пособия на содержание двоих или более детей, рожденных от одной беременности, до достижения ими возраста трёх лет.

Деньги могут получить и бенефициары государственных номинальных и ежемесячных пособий, компенсаций на продукты питания и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Владельцам банковских карт деньги выдаются в профильных учреждениях, а другим получателям – в любом почтовом отделении, независимо от места жительства.

Лица, желающие узнать более подробную информацию о назначении и выплате социальных пособий, могут позвонить в колл-центр НКСС по телефону: 022 – 257-777.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md