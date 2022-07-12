НКСС профинансировала ряд социальных пособий за июль

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Национальная касса социального страхования профинансировала ряд социальных пособий за июль на сумму более 325 млн. леев, передаёт IPN со ссылкой на пресс-службу НКСС.



Таким образом, согласно установленному графику, были выплачены: пособия по отцовству, пособия по материнству, ежемесячные пособия по уходу за ребёнком до достижения им возраста 2 лет, ежемесячные пособия по воспитанию ребенка для застрахованных лиц, ежемесячные пособия на содержание двоих или более детей, рожденных от одной беременности, до достижения ими возраста трёх лет.

Деньги могут получить и бенефициары государственных номинальных и ежемесячных пособий, компенсаций на продукты питания и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Владельцам банковских карт деньги выдаются в профильных учреждениях, а другим получателям – в любом почтовом отделении, независимо от места жительства.

Лица, желающие узнать более подробную информацию о назначении и выплате социальных пособий, могут позвонить в колл-центр НКСС по телефону: 022 – 257-777.

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