НКСС профинансировала ряд социальных пособий

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Национальная касса социального страхования (НКСС) сообщает, что в пятницу было осуществлено финансирование ряда социальных пособий на общую сумму 255,6 млн леев.

В частности, были профинансированы пособия семьям с детьми, – единовременные пособия при рождении ребенка, пособия по уходу за детьми до 2-летнего возраста, пособия по воспитанию детей до 3-летнего возраста и пособия по воспитанию близнецов. Были также профинансированы отцовские пособия и пособия по временной нетрудоспособности, передает ipn.md.

НКСС предупреждает, что в соответствии с законодательством, пособия, адресованные семьям с детьми, выплачиваются за предыдущий месяц. Соответственно, сегодня были профинансированы пособия, адресованные семьям с детьми, за октябрь месяц.

Кроме того, уже сегодня бенефициары компенсаций, предназначенных для участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, могут получить свои деньги. Это пожизненные пенсии, пособия по безработице и капитализированные выплаты.

Держатели банковских карт могут получить свои деньги в банковских учреждениях, а остальные бенефициары – в любом почтовом отделении, независимо от места жительства.

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