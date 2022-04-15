НКСС профинансировала пособия по временной нетрудоспособности

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Национальная касса социального страхования профинансировала второй транш пособий по временной нетрудоспособности.

НКСС устанавливает данное пособие с шестого календарного дня временной нетрудоспособности. Статус медицинской справки можно проверить онлайн в электронном сервисе „Statutul certificatului medical” на официальном сайте учреждения.

Для получения дополнительной информации граждане могут обращаться в информационный центр НКСС по телефону: 022 257 777.

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