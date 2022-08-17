НКСС профинансировала пособия по материнству

НКСС профинансировала пособия по материнству

Национальная касса социального страхования профинансировала пособия по материнству, предназначенные для застрахованных женщин, а также для тех женщин, которые находятся на содержании у застрахованных мужей. Общая сумма за август составляет 58 млн. леев. Данное пособие получат около 1900 человек.

Оплата всех видов социальных пособий осуществляется посредством выбранного бенефициарами поставщика и способа, имеющегося в государственной службе электронных платежей (MPay). После обработки платежей поставщиками в рамках MPay бенефициары смогут получить деньги. Список поставщиков платёжных услуг можно найти на сайте mpay.gov.md.

Для получения дополнительной информации об учреждении, расчёте и оплате социальных пособий граждане могут позвонить в колл-центр НКСС по телефону: 022 257 777. Подробную информацию также можно найти на официальной веб-странице www.cnas.gov.md и на страницах НКСС в FacebookInstagram и Telegram, сообщает ipn.md.

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