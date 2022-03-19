НКСС профинансировала последний транш пособий по временной нетрудоспособности

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Национальная касса социального страхования профинансировала третий транш пособий по временной нетрудоспособности на 24 млн леев.

Завершены выплаты всех социальных пособий за текущий месяц: пенсий, пособий, компенсаций, социальной помощи, пособий по безработице, пособий семьям с детьми, финансовой поддержки и др. Общая сумма, перечисленная на все социальные пособия, составляет 2442,7 млн леев, пишет ipn.md.

Владельцы банковских карт могут получить деньги в финансовых учреждениях, а остальные – в любом почтовом отделении, независимо от места проживания.

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