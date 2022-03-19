НКСС профинансировала последний транш пособий по временной нетрудоспособности

НКСС профинансировала последний транш пособий по временной нетрудоспособности

Национальная касса социального страхования профинансировала третий транш пособий по временной нетрудоспособности на 24 млн леев.

Завершены выплаты всех социальных пособий за текущий месяц: пенсий, пособий, компенсаций, социальной помощи, пособий по безработице, пособий семьям с детьми, финансовой поддержки и др. Общая сумма, перечисленная на все социальные пособия, составляет 2442,7 млн леев, пишет ipn.md.

Владельцы банковских карт могут получить деньги в финансовых учреждениях, а остальные – в любом почтовом отделении, независимо от места проживания.

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