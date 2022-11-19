НКСС профинансировала последний транш пособий по временной нетрудоспособности

0

Национальная касса социального страхования профинансировала третий транш пособий по временной нетрудоспособности за ноябрь на 5,5 млн леев.

Владельцы банковских карт могут получить деньги в финансовых учреждениях, а остальные – в любом почтовом отделении страны, независимо от места проживания.

На официальном сайте www.cnas.gov.md можно получить информацию о способе установления, условиях предоставления, сроках рассмотрения и определении размера пособия по временной нетрудоспособности. Статус больничного листа можно проверить онлайн, введя в соответствующее поле его серию и номер.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.