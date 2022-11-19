НКСС профинансировала последний транш пособий по временной нетрудоспособности

НКСС профинансировала последний транш пособий по временной нетрудоспособности

Национальная касса социального страхования профинансировала третий транш пособий по временной нетрудоспособности за ноябрь на 5,5 млн леев.

Владельцы банковских карт могут получить деньги в финансовых учреждениях, а остальные – в любом почтовом отделении страны, независимо от места проживания.

На официальном сайте www.cnas.gov.md можно получить информацию о способе установления, условиях предоставления, сроках рассмотрения и определении размера пособия по временной нетрудоспособности. Статус больничного листа можно проверить онлайн, введя в соответствующее поле его серию и номер.

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