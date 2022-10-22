НКСС профинансировала последний транш пособий по временной нетрудоспособности

НКСС профинансировала последний транш пособий по временной нетрудоспособности

Национальная касса социального страхования профинансировала согласно графику пособия по временной нетрудоспособности на 18 млн леев. Выплатами воспользуются 6 339 бенефициаров.

Владельцы банковских карт могут получить деньги в финансовых учреждениях, а остальные – в любом почтовом отделении страны.

За дополнительной информацией граждане могут обращаться в информационный центр НКСС по телефону: 022 257 777.

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