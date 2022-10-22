НКСС профинансировала последний транш пособий по временной нетрудоспособности

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Национальная касса социального страхования профинансировала согласно графику пособия по временной нетрудоспособности на 18 млн леев. Выплатами воспользуются 6 339 бенефициаров.

Владельцы банковских карт могут получить деньги в финансовых учреждениях, а остальные – в любом почтовом отделении страны.

За дополнительной информацией граждане могут обращаться в информационный центр НКСС по телефону: 022 257 777.

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