НКСС профинансировала последний транш пособий по нетрудоспособности

НКСС профинансировала последний транш пособий по нетрудоспособности

Национальная касса социального страхования (НКСС) профинансировала последний транш пособий по временной нетрудоспособности за май в размере 16,9 млн леев.

Пособия по временной нетрудоспособности предназначены примерно для 20 тысяч застрахованных лиц, проживающих или прописанных в Республике Молдова, а также безработных, имеющих право на выплату. Денежные средства можно получить в банках или в любом почтовом отделении, независимо от места жительства, передает ipn.md.

В мае, согласно графику финансирования социальных пособий, Национальная касса социального страхования выделила финансовые средства в общей сложности в 2751,3 миллиона леев.

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