НКСС профинансировала последний транш пособий по беременности, родам и временной нетрудоспособности

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Национальная касса социального страхования профинансировала последний транш пособий по беременности, родам и временной нетрудоспособности в размере 67,8 млн леев.

Бенефициары могут обратиться в банковское учреждение, где они обслуживаются, или в любое почтовое отделение страны. Выплата всех социальных пособий осуществляется выбранным и доступным в Государственной службе электронных платежей (MPay) способом.

В НКСС также отметили, что на официальном сайте www.cnas.gov.md можно подать онлайн-заявку на получение ряда социальных пособий, а также проверить статус медицинской справки. Для этого нужно ввести серию и номер сертификата в соответствующее поле.

По дополнительным вопросам можно обращаться в колл-центр НКСС по номеру 022-257-777.

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