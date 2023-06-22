НКСС профинансировала последний транш пособий по беременности и временной нетрудоспособности

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Национальная касса социального страхования профинансировала третий транш пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам на 21,6 млн леев.

Владельцы банковских карт могут получить деньги в финансовых учреждениях, а остальные – в любом почтовом отделении страны, независимо от места проживания.

На официальном сайте www.cnas.gov.md можно получить информацию о способе установления, условиях предоставления, сроках рассмотрения и определении размера пособия по временной нетрудоспособности. Также по всем вопросам можно обратиться в колл-центр НКСС по телефону 022-257-777.

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