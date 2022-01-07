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Национальная касса социального страхования (НКСС) профинансировала первый транш пособий по временной нетрудоспособности на сумму в 34,2 млн. леев. Деньги получат 14,6 тысяч человек.

Согласно установленному графику, деньги могут получить и бенефициары других социальных пособий, например: пенсий, пособий, пожизненных пособий для спортсменов, финансовой помощи, пособий по случаю смерти. Держатели банковских карт могут снять деньги в банках, а остальные – в любом почтовом отделении, независимо от места жительства.

Статус медицинского свидетельства можно проверить онлайн, нажав на соответствующую кнопку на официальном сайте www.cnas.gov.md, после чего следует ввести серию и номер медицинского документа, отмечает ipn.md.

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