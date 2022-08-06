НКСС профинансировала первый транш пособий по временной нетрудоспособности

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Национальная касса социального страхования перевела 30 миллионов леев в качестве первого транша для выплат пособий по временной нетрудоспособности.

Бенефициары смогут получить деньги после обработки платежей поставщиками платёжных услуг в рамках Государственной службы электронных платежей (MPay). Список поставщиков платёжных услуг можно найти на сайте mpay.gov.md, пишет ipn.md.

Статус больничного листа можно проверить онлайн, зайдя на официальный сайт www.cnas.gov.md, в рубрике “Statutul certificatului medical” (“Статус больничного листа”) и введя его серию и номер.

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