НКСС профинансировала первый транш пособий по временной нетрудоспособности

НКСС профинансировала первый транш пособий по временной нетрудоспособности

Национальная касса социального страхования перевела 30 миллионов леев в качестве первого транша для выплат пособий по временной нетрудоспособности.

Бенефициары смогут получить деньги после обработки платежей поставщиками платёжных услуг в рамках Государственной службы электронных платежей (MPay). Список поставщиков платёжных услуг можно найти на сайте mpay.gov.md, пишет ipn.md.

Статус больничного листа можно проверить онлайн, зайдя на официальный сайт www.cnas.gov.md, в рубрике “Statutul certificatului medical” (“Статус больничного листа”) и введя его серию и номер.

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