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Национальная касса социального страхования (НКСС) профинансировала первый транш пособий по временной нетрудоспособности в размере 33,3 миллиона леев, предназначенных примерно для 13 тысяч человек.

Для получения денег бенефициары должны обратиться в банковское учреждение, которое их обслуживает, или в любое почтовое отделение страны. Выплата всех социальных пособий осуществляется через способ оплаты, выбранный получателем и доступный в государственной службе электронных платежей MPay, передает ipn.md.

Статус больничного листа можно проверить онлайн, зайдя на официальный сайт www.cnas.gov.md в рубрике “Statutul certificatului medical” (“Статус больничного листа”) и введя его серию и номер. Подробности представлены на сайте cnas.gov.md.

Лица, желающие узнать дополнительную информацию об установлении и выплате социальных пособий, могут позвонить в информационный центр НКСС по телефону 022 257777.

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