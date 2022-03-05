НКСС профинансировала первый транш пособий по временной нетрудоспособности

НКСС профинансировала первый транш пособий по временной нетрудоспособности

Первый транш пособий по временной нетрудоспособности в размере 50,1 млн леев был профинансирован Национальной кассой социального страхования.

Финансовые средства предназначены для более чем 24 тыс. бенефициаров и могут быть получены в банках или в любом почтовом отделении, независимо от места жительства, передает ipn.md.

Статус больничного листа может быть проверен онлайн на официальной веб-странице учреждения – www.cnas.gov.md. Пользователь должен ввести в соответствующее поле серию и номер документа.

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