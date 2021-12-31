НКСС профинансировала первый транш пенсий за январь 2022 года

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Национальная касса социального страхования профинансировала первый транш пенсий и социальных пособий за январь 2022 года.

В течение января 2022 года, согласно графику, будут переведены денежные средства для всех видов пенсий, финансовой поддержки, пособий по временной нетрудоспособности, пособий семьям с детьми, пособий по материнству, компенсаций, пособий по безработице, социальной помощи, пособий на погребение и иных социальных выплат, отмечает ipn.md.

При наличии вопросов касательно выплаты пенсий и социальных пособий граждане могут позвонить на номер 022 257 777 (колл-центр НКСС).

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