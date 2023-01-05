НКСС профинансировала пенсии бенефициарам с банковскими картами

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Национальная касса социального страхования (НКСС) профинансировала пенсии и социальные пособия тем получателям, у которых оформлены банковские карты. Люди смогут снять свои деньги с 5 января, после того, как платежи будут обработаны банковскими учреждениями и суммы будут зачислены на карты.

На выплату пенсий и социальных пособий перечислено финансовых средств в размере 1247 миллионов леев, передает ipn.md.

Национальная касса социального страхования рекомендует гражданам, желающим быть в курсе информации об установлении, исчислении и выплате социальных пособий, заходить на официальную страницу НКСС, а также обращаться в колл-центр по единому номеру телефона 022-257-777.

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