НКСС профинансировала несколько видов пособий за август

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Национальная касса социального страхования профинансировала пособия, предназначенные семьям с детьми, пособия по временной нетрудоспособности и по социальной помощи на общую сумму более 250 миллионов леев.

В соответствии с графиком также были профинансированы единовременные пособия при рождении ребёнка, пособия по отцовству, по уходу за ребёнком до 2-летнего и 3-летнего возраста, по воспитанию детей-близнецов, пособия по временной нетрудоспособности, а также социальная помощь, пишет ipn.md.

Бенефициары смогут получить деньги после обработки платежей поставщиками платёжных услуг в рамках государственной службы электронных платежей (MPay).

Лица, желающие узнать более подробную информацию о выплате социальных пособий, могут позвонить в колл-центр НКСС по телефону: 022 257 777.

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