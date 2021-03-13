НКСС призывает бенефициаров получить пособия по безработице

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Национальная касса социального страхования продолжает финансирование социальных выплат. Так, на пособия по безработице были выделены 4,6 миллиона леев.

61,2 млн леев были выделены на социальную помощь, 107,7 млн – на пособия на холодный период года, а ещё 50 миллионов – на выплату пенсий и социальных пособий, пишет ipn.md.

НКСС сообщает, что получатели пособий по временной нетрудоспособности, пенсий, пособий, пожизненных пособий спортсменам высокого класса, единовременной поддержки, компенсаций, пособий на погребение, финансовой поддержки и пособий семьям с детьми могут получить свои деньги в банковских учреждениях или почтовых отделениях, независимо от места жительства.

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