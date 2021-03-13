НКСС призывает бенефициаров получить пособия по безработице

НКСС призывает бенефициаров получить пособия по безработице

Национальная касса социального страхования продолжает финансирование социальных выплат. Так, на пособия по безработице были выделены 4,6 миллиона леев.

61,2 млн леев были выделены на социальную помощь, 107,7 млн – на пособия на холодный период года, а ещё 50 миллионов – на выплату пенсий и социальных пособий, пишет ipn.md.

НКСС сообщает, что получатели пособий по временной нетрудоспособности, пенсий, пособий, пожизненных пособий спортсменам высокого класса, единовременной поддержки, компенсаций, пособий на погребение, финансовой поддержки и пособий семьям с детьми могут получить свои деньги в банковских учреждениях или почтовых отделениях, независимо от места жительства.

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