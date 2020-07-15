НКСС призывает бенефициаров получить пособия по безработице до 30 июля

НКСС призывает бенефициаров получить пособия по безработице до 30 июля

Владельцам патентов, которым было назначено пособие по безработице на период чрезвычайного положения, и которые до настоящего времени не получили деньги в почтовых отделениях, рекомендуется получить их до 30 июля.

Невостребованные суммы будут возвращены поставщиком платёжных услуг на соответствующий счёт НКСС и больше не будут направлены владельцам патентов, пишет ipn.md.

В пресс-релизе НКСС отмечается, что информация о владельцах действующих патентов и о физических лицах, осуществляющих деятельность в сфере торговли или оказания услуг на рынках и в торговых центрах, которые приостановили свою деятельность с 16 мая по 30 июня, была изъята из информационной системы Государственной налоговой службы.

Единовременное пособие по безработице выплачивается Национальной кассой социального страхования в соответствии с электронными списками, через поставщиков платёжных услуг на территории РМ. В случае, если получатель не выбрал поставщика платёжных услуг, выплата пособия осуществляется через почтовое отделение.

По данным Главного финансового управления, для 3 867 получателей данного пособия НКСС перечислила 6,3 миллиона леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md