НКСС призывает бенефициаров получить пособия по безработице до 30 июля

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Владельцам патентов, которым было назначено пособие по безработице на период чрезвычайного положения, и которые до настоящего времени не получили деньги в почтовых отделениях, рекомендуется получить их до 30 июля.

Невостребованные суммы будут возвращены поставщиком платёжных услуг на соответствующий счёт НКСС и больше не будут направлены владельцам патентов, пишет ipn.md.

В пресс-релизе НКСС отмечается, что информация о владельцах действующих патентов и о физических лицах, осуществляющих деятельность в сфере торговли или оказания услуг на рынках и в торговых центрах, которые приостановили свою деятельность с 16 мая по 30 июня, была изъята из информационной системы Государственной налоговой службы.

Единовременное пособие по безработице выплачивается Национальной кассой социального страхования в соответствии с электронными списками, через поставщиков платёжных услуг на территории РМ. В случае, если получатель не выбрал поставщика платёжных услуг, выплата пособия осуществляется через почтовое отделение.

По данным Главного финансового управления, для 3 867 получателей данного пособия НКСС перечислила 6,3 миллиона леев.

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