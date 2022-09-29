НКСС представила график выплаты соцпособий в октябре

НКСС представила график выплаты соцпособий в октябре

НКСС приступила к финансированию социальных пособий за октябрь. Так, ежемесячные пособия на детей, в том числе единовременные пособия при рождении ребёнка, пособия по уходу за ребёнком до 2-летнего возраста, пособия на воспитание ребёнка до 3-летнего возраста, пособия на близнецов и отцовские пособия будут выплачены 12 октября.

Выплата пособий по беременности и родам застрахованным женщинам и супругам, находящимся на иждивении застрахованных мужей, запланирована на 17 октября.

Выплаты пособий по временной нетрудоспособности запланированы на 7, 13 и 21 октября, уточнили в НКСС.

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