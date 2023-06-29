НКСС представила график выплат соцпособий на июль

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Национальная касса социального страхования (НКСС) приступает к финансированию социальных пособий за июль.

Так, пособия на детей, в том числе пособия по беременности и родам, и пособия по временной нетрудоспособности будут начисляться еженедельно в три этапа – 7, 14 и 21 июля.

С 4 июля будут начисляться пенсии и социальные пособия, выплачиваемые через банковские учреждения.

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