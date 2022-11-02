НКСС представила график выплат социальных пособий в ноябре

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Национальная касса социального страхования (НКСС) приступила к финансированию социальных пособий за ноябрь.

Так, ежемесячные пособия на детей, в том числе единовременные пособия при рождении ребёнка, пособия по уходу за ребёнком до достижения 2-летнего возраста, пособия на воспитание ребёнка до достижения 3-летнего возраста, пособия на близнецов и отцовские пособия будут выплачены 11 ноября.

Выплата пособий по беременности и родам застрахованным женщинам и супругам, находящимся на иждивении застрахованных мужей, запланирована на 17 ноября.

Выплаты пособий по временной нетрудоспособности состоятся 7, 11 и 18 ноября.

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