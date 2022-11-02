НКСС представила график выплат социальных пособий в ноябре

НКСС представила график выплат социальных пособий в ноябре

Национальная касса социального страхования (НКСС) приступила к финансированию социальных пособий за ноябрь. 

Так, ежемесячные пособия на детей, в том числе единовременные пособия при рождении ребёнка, пособия по уходу за ребёнком до достижения 2-летнего возраста, пособия на воспитание ребёнка до достижения 3-летнего возраста, пособия на близнецов и отцовские пособия будут выплачены 11 ноября.

Выплата пособий по беременности и родам застрахованным женщинам и супругам, находящимся на иждивении застрахованных мужей, запланирована на 17 ноября.

Выплаты пособий по временной нетрудоспособности состоятся 7, 11 и 18 ноября.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md