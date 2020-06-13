НКСС: Переводы по всем социальным выплатам были осуществлены в полном объеме

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Национальная касса социального страхования доводит до сведения бенефициаров, что переводы по всем социальным пособиям в размере 1821,9 млн леев были осуществлены. Речь идет, в том числе о деньгах, предназначенных для выплаты пособий семьям с детьми. Долгов по выплатам у ведомства нет.

На пособия по беременности и родам было переведено 70,6 млн леев, а на пособия по отцовству – 1,7 млн леев. На единовременное пособие при рождении ребенка переведено 31,7 млн леев. На ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет было переведено 100,1 млн леев. На ежемесячное пособие на содержание двоих или более детей, родившихся от одной беременности, до достижения ими возраста трех лет, был перечислен 1 миллион леев. На ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста двух лет – 24,5 млн леев.

Также были осуществлены переводы для других социальных выплат, таких как пенсии, компенсации, пособия, социальная помощь, пособие по безработице, помощь в холодный период года, передаёт ipn.md.

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