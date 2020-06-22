НКСС перевела вторую часть пособий по временной нетрудоспособности

0

Национальная касса социального страхования сообщает, что перевела второй транш для выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Так, бенефициары могут получить деньги у поставщиков платёжных услуг.

Для выплаты социального пособия было переведено 11,9 млн леев, пишет ipn.md. НКСС перевела и 36,7 млн леев на выплату вновь установленных пенсий. Таким образом, в июне 2020 года выплата пенсий, пособий, субсидий, финансовой поддержки, помощи, компенсаций была осуществлена вовремя и в полном размере, составив 1870,6 млн леев.

Деньги могут быть получены через банковские учреждения, с которыми НКСС заключила договоры о сотрудничестве. Если бенефициар социального пособия не является владельцем банковской карты, выплата ему может быть предоставлена в любом почтовом отделении страны, независимо от места жительства.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.