НКСС перевела вторую часть пособий по временной нетрудоспособности

НКСС перевела вторую часть пособий по временной нетрудоспособности

Национальная касса социального страхования сообщает, что перевела второй транш для выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Так, бенефициары могут получить деньги у поставщиков платёжных услуг.

Для выплаты социального пособия было переведено 11,9 млн леев, пишет ipn.md. НКСС перевела и 36,7 млн леев на выплату вновь установленных пенсий. Таким образом, в июне 2020 года выплата пенсий, пособий, субсидий, финансовой поддержки, помощи, компенсаций была осуществлена вовремя и в полном размере, составив 1870,6 млн леев.

Деньги могут быть получены через банковские учреждения, с которыми НКСС заключила договоры о сотрудничестве. Если бенефициар социального пособия не является владельцем банковской карты, выплата ему может быть предоставлена в любом почтовом отделении страны, независимо от места жительства.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md