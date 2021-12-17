НКСС перевела средства для пособий по материнству

НКСС перевела средства для пособий по материнству

Национальная касса социального страхования профинансировала пособия по материнству застрахованным женщинам и жёнам, находящимся на иждивении у застрахованных супругов. Для выплат было перечислено 49,7 млн леев для 1712 бенефициаров.

Чтобы получить деньги через банк, бенефициары должны обратиться в учреждение, в котором у них был открыт банковский счёт. Если бенефициар не является владельцем банковской карты, деньги можно получить в любом почтовом отделении, пишет ipn.md.

Лица, у которых есть вопросы о финансировании социальных пособий, могут позвонить в колл-центр НКСС по телефону: 022 257 777.

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