Бенефициары пособий по временной нетрудоспособности или по уходу за детьми могут получить деньги на почте или в банках

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Национальная касса социального страхования сообщает, что был переведён первый транш в размере 72 млн леев для выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Кроме того, продолжают осуществляться переводы для социальных выплат для определенных категорий граждан.



Так, на выплату единовременного пособия при рождении ребёнка было выделено 24 млн леев, на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, не достигшим 2-летнего возраста, для незастрахованных лиц– 27,1 млн леев, и 121 млн леев – для застрахованных лиц.

Кроме того, на ежемесячное пособие на содержание детей-близнецов было выделено 1,1 млн леев, на пособие по отцовству – 1,9 млн леев, на социальную помощь – 62 млн леев.

Бенефициары могут получить деньги в банковских учреждениях или почтовых отделениях независимо от места жительства.

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