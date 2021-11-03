НКСС перевела пенсионные средства для держателей карт

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Бенефициары пенсий и социальных пособий, владеющие банковскими картами, могут получить деньги в финансовых учреждениях страны. На выплаты было выделено 926,4 млн леев.

В течение месяца, пишет ipn.md, НКСС переведёт и другие финансовые средства для всех видов пенсий, пособий по временной нетрудоспособности, пособий семьям с детьми, пособий по материнству, пособий по безработице, социальной помощи и т.д.

По всем вопросам, связанным с получением пенсий, граждане могут обращаться в колл-центр НКСС по телефону: (022) 257 777.

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