НКСС перевела пенсии и соцпособия держателям карт

НКСС перевела пенсии и соцпособия держателям карт

Национальная касса социального страхования перечислила деньги для выплат пенсий и социальных пособий в размере 978 млн леев.

Бенефициары, владеющие картами, смогут получить деньги в банках, независимо от места жительства, пишет ipn.md.

Лица, имеющие право на пенсию по возрасту или по инвалидности, могут подавать заявки в режиме онлайн на официальной странице НКСС – www.cnas.gov.md.

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