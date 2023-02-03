НКСС перевела пенсии и пособия владельцам банковских карт

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Национальная касса социального страхования профинансировала пенсии и социальные пособия на 1255,0 млн леев для держателей банковских карт. Общая сумма выплат за февраль составила более 1,5 млрд леев.

Бенефициары смогут получить деньги после обработки платежей поставщиками услуг в рамках государственной службы электронных платежей (MPay).

Для получения дополнительной информации о социальных пособиях можно позвонить в колл-центр НКСС по номеру 022 257 777 или посетить страницу НКСС – www.cnas.gov.md.

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